"Это была победа, которую мы должны были одержать, с большим соперником, на его поле, чтобы продолжить борьбу за первое место. Победа над "Спартаком" всегда прибавляет нам больше мотивации", — сказал Барриос.
29-летний Барриос в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Боки Хуниорс". Всего с "Зенитом" колумбиец выиграл девять трофеев.
Источник: Metaratings.
Барриос: победа над "Спартаком" всегда прибавляет "Зениту" больше мотивации
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу команды над "Спартаком" (3:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"