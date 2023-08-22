– Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в "Челси": тренируюсь с основой и играю за дубль. Мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.
Алану Дзагоеву в настоящее время 33 года. Он является свободным агентом. Российский футболист выступал в составе московского ЦСКА с 2008 по 2022 год. Минувший сезон Алан провел в казанском "Рубине". Этим летом соглашение между сторонами подошло к концу, и они решили не продлевать сотрудничество.
Дзагоев является четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка России. Он трижды выигрывал золотые медали Российской Премьер-лиги. В национальную команду полузащитник стал вызываться с октября 2008 года. В составе сборной России Алан принял участие в 59 матчах. Ему удалось записать на свой счет девять забитых мячей.
Источник: "Матч ТВ"
Дзагоев: Абрамович хотел, чтобы я перешел в "Челси". Но я боялся переезда
Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил, как в 18-летнем возрасте он мог перейти в лондонский "Челси".
Фото: "Матч ТВ"