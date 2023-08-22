– Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили, — передает слова Иванова "РБ Спорт".
После пяти туров Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 13 набранных баллов. "Шмели" занимают второе место в турнирной таблице. Примечательно, что в этом году команда из Екатеринбурга выдала лучший старт в чемпионате России в своей истории.
В шестом туре Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" сыграет против петербургского "Зенита". Данная встреча состоится 26 августа.
Григорий Иванов: "Урал" не ставил никаких целей на сезон и не ставит
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о том, как изменились цели его команды на сезон после удачного старта в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"