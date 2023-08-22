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Григорий Иванов: "Урал" не ставил никаких целей на сезон и не ставит

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о том, как изменились цели его команды на сезон после удачного старта в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
– Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили, — передает слова Иванова "РБ Спорт".

После пяти туров Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 13 набранных баллов. "Шмели" занимают второе место в турнирной таблице. Примечательно, что в этом году команда из Екатеринбурга выдала лучший старт в чемпионате России в своей истории.

В шестом туре Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" сыграет против петербургского "Зенита". Данная встреча состоится 26 августа.


Урал Иванов
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