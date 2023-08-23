– По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА и "Динамо" договорились о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля. По данным издания "СЭ", бело-голубые должны заплатить 5,5 млн евро за переход колумбийца.
25-летний Хорхе Карраскаль имеет действующий трудовой договор с московским ЦСКА, рассчитанный до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
Переход полузащитника ЦСКА Карраскаля в "Динамо" может сорваться
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль до сих пор не прошел медицинский осмотр для трансфера в "Динамо", сообщает журналист Вадим Матвеев.
Фото: "Чемпионат"