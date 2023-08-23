– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против "Спартака", и до этого Промес, конечно же, мы рады, – приводит слова Алаева Sport24.
20 августа Вендел был признан лучшим футболистом центральной игры минувшего тура между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3). 25-летний полузащитник "сине-бело-голубых" забил два мяча в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова и обеспечил своей команде победу. Благодаря этому результату действующие чемпионы страны набрали 10 очков и обошли "Спартак" в таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место. "Красно-белые" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестую позицию в чемпионате.
Президент РПЛ Алаев: даже половина Вендела – высококлассный игрок
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением об игре не прошедшего предсезонную подготовку бразильского полузащитника "Зенита" Вендела в гостевом матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:1).
Фото: РФС