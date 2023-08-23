– Это был принципиальнейший матч, "класико", в котором необходимо было побеждать. Конечно, я очень счастлив, что двумя своими забитыми мячами сумел помочь команде набрать 3 очень важных очка. Я просто сделал свою работу, – цитирует Вендела "Матч ТВ".
20 августа Вендел был признан лучшим футболистом центральной игры минувшего тура между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3). 25-летний полузащитник "сине-бело-голубых" забил два мяча в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова и обеспечил своей команде победу. Благодаря этому результату действующие чемпионы страны набрали 10 очков и обошли "Спартак" в таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место. "Красно-белые" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестую позицию в чемпионате.
Вендел – о дубле в ворота "Спартака": я просто сделал свою работу
Полузащитник "Зенита" Вендел поделился эмоциями от дубля в ворота московского "Спартака" (3:1) в центральном матче 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"