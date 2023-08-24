"Думаю, что у Гильермо Абаскаля есть право на ошибку. Очень важно иметь кредит доверия со стороны руководства. Конечно, в какой-то степени результат матча с "Зенитом" закономерен, и часть болельщиков недовольны игрой команды, но покажите, кто не ошибался?" — сказал Бышовец.
34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда провела семь матчей в Кубке и чемпионате России, из которых выиграла пять и два проиграла. В РПЛ красно-белые идут на шестой строчке, контракт "Спартака" с Абаскалем рассчитан ещё на два сезона.
Источник: RT.
Бышовец — об Абаскале: часть болельщиков недовольны игрой "Спартака", но кто из нас не ошибался?
Прославленный советский и российский тренер Анатолий Бышовец встал на защиту критикуемого главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости