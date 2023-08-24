"У нас одно агентство с Мединой? Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть", — сказал Бальбуэна.
26-летний Медина по ходу нынешнего летнего трансферного окна перешёл из ЦСКА в "Спартак" за шесть миллионов евро. В составе новой команды спортсмен в четырёх матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Бальбуэна: Мы друзья с Мединой, но во время матча перестаем ими быть
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о своих взаимоотношениях с полузащитником "Спартака" Хесусом Мединой.
Фото: ФК "Динамо"