Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Бальбуэна: Мы друзья с Мединой, но во время матча перестаем ими быть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о своих взаимоотношениях с полузащитником "Спартака" Хесусом Мединой.
Фото: ФК "Динамо"
"У нас одно агентство с Мединой? Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть", — сказал Бальбуэна.

26-летний Медина по ходу нынешнего летнего трансферного окна перешёл из ЦСКА в "Спартак" за шесть миллионов евро. В составе новой команды спортсмен в четырёх матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Медина Бальбуэна Динамо Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится