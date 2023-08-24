"Вообще у "Спартака" очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате, так что проблемы нам создать могут любые сочетания. Тем приятней, что мы мало что дали им создать", — сказал Алип.
Московский "Спартак" в матче с "Зенитом" (1:3) смог забить лишь один гол, его автором на 81-й минуте стал Александр Соболев, реализовавший пенальти. В нынешнем сезоне красно-белые являются одной из лучших команд по числу голов в РПЛ, но также "Спартак" очень много пропускает.
Источник: "Известия".
Защитник "Зенита" Алип: у "Спартака" сильнейшая атака в РПЛ, тем приятнее, что дали им мало создать
Защитник "Зенита" Нуралы Алип считает, что у московского "Спартака" сильнейшая атака в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"