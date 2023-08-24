"Верю в то, что у меня получится вернуться в клуб, который я люблю. Пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить", — сказал Жамалетдинов.
26-летний Жамалетдинов выступал в структуре армейского клуба с 2010 по 2020 год. За основной состав ЦСКА нападающий в 41-м матче отметился пятью забитыми голами и ещё одной результативной передачей.
Источник: Sport24.
Жамалетдинов: пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить в возвращение
Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за ЦСКА, признался, что желает вернуться в московскую команду.
Фото: ПФК ЦСКА