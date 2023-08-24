"Это супер. Для Арсена это мечта. Давид Сильва хорошо выступал в "Валенсии", потом пришел в "Манчестер Сити", выиграл там много трофеев", — сказал Личка.
Ранее появилась информация, что Сильва, завершивший карьеру из-за травмы крестообразной связки колена, будет помогать российскому полузащитнику в испанской команде.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Личка: Сильва будет помогать Захаряну в "Реале Сосьедад"? это супер, для Арсена это мечта
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отреагировал на информацию, что полузащитнику Арсену Захаряну в "Реале Сосьедад" будет помогать Давид Сильва.
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