Как утверждает источник, "красно-белые" получили предложение от клуба из чемпионата Саудовской Аравии по покупке форварда сборной Ямайки Шамара Николсона за 5 млн евро. Руководство "Спартака" устроили финансовые условия, однако сам легионер отказался переезжать на Ближний Восток. Отмечается, что 26-летнего форварда не устроила предложенная заработная плата в 2,5 млн евро за сезон. Шамар изъявляет желание перейти в топ-5 европейских национальных чемпионатов.
Ранее стало известно, что клуб второго дивизиона чемпионата Англии "Уотфорд" предложил московскому "Спартаку" 1,1 млн евро за нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Руководство "Спартака" не стало рассматривать трансфер, посчитав сумму "смеховторной". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в 4,5 млн евро.
В настоящее время Николсон не внесен в заявку московской команды на сезон и не провел ни одной игры в новом сезоне. По информации СМИ, главный тренер Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайца и предложил ему сменить клубную прописку, однако потенциальных работодателей отпугивает высокая заработная плата форварда.
Николсон стал игроком "Спартака" зимой 2021 года, перейдя из бельгийского "Шарлеруа". У Шамара еще три года по контракту с "красно-белыми". В 43 матчах за московскую команду ямаец забил 12 мячей и четырежды ассистировал партнерам.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" был готов продать Николсона в саудовский клуб за 5 млн евро, Шамара не устроила зарплата
Московский "Спартак" был готов продать нападающего Шамара Николсона в неназванный саудовский клуб за 5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"