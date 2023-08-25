"[в Чехии] Не было совершенно никакого негатива к Иржи, никто его не критиковал за работу в России", — сказал Петржела.
Напомним, Ярошик возглавил "Оренбург" перед стартом сезона, однако был вынужден покинуть команду после семи матчей из-за семейных проблем. При нём команда набрала одно очко в чемпионате России и занимает в турнирной таблице последнее место.
Источник: "РБ Спорт".
Петржела: в Чехии не было негатива к Ярошику из-за работы в "Оренбурге"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что в Чехии не критиковали Иржи Ярошика за работу в российском "Оренбурге".
Фото: личный архив