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Петржела: в Чехии не было негатива к Ярошику из-за работы в "Оренбурге"

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что в Чехии не критиковали Иржи Ярошика за работу в российском "Оренбурге".
Фото: личный архив
"[в Чехии] Не было совершенно никакого негатива к Иржи, никто его не критиковал за работу в России", — сказал Петржела.

Напомним, Ярошик возглавил "Оренбург" перед стартом сезона, однако был вынужден покинуть команду после семи матчей из-за семейных проблем. При нём команда набрала одно очко в чемпионате России и занимает в турнирной таблице последнее место.

Источник: "РБ Спорт".


Ярошик Петржела Оренбург
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