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Ветеран ЦСКА Пономарев: думаю, "Спартак" сделал выводы после безобразной игры с "Уралом". Это был позор

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сделает выводы после матча команды с "Уралом" (2:3) в 4-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю, "Спартак" сделал выводы после безобразной игры с "Уралом". Это был какой-то позор. Думаю, Абаскаль сделает выводы, и красно-белые выиграют", — сказал Пономарев.

Напомним, "Спартак" пропустил от "Урала" два мяча в последние минуты матча, упустив не только победу, но и ничью. В следующем туре "Спартак" проиграл "Зениту" (1:3), за два матча опустившись с первой на шестую строчку турнирной таблицы.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Пономарев Абаскаль Спартак
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