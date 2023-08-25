"Я думаю, "Спартак" сделал выводы после безобразной игры с "Уралом". Это был какой-то позор. Думаю, Абаскаль сделает выводы, и красно-белые выиграют", — сказал Пономарев.
Напомним, "Спартак" пропустил от "Урала" два мяча в последние минуты матча, упустив не только победу, но и ничью. В следующем туре "Спартак" проиграл "Зениту" (1:3), за два матча опустившись с первой на шестую строчку турнирной таблицы.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Ветеран ЦСКА Пономарев: думаю, "Спартак" сделал выводы после безобразной игры с "Уралом". Это был позор
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сделает выводы после матча команды с "Уралом" (2:3) в 4-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА