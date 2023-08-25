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Тренер "Зенита" Карминати: Фернандес большой профессионал с огромным опытом. Он набирает обороты

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Тренер "Зенита" по физподготовке Иван Карминати оценил начало карьеры в клубе для защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
"Это большой профессионал с огромным опытом. Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики. Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты", — сказал Карминати.

32-летний Фернандес подписал с "Зенитом" контракт на год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее он 10 лет выступал в составе ЦСКА, однако московский клуб не сумел вернуть его из бразильского "Интернасьонала". Тогда спортсмен, получивший российский паспорт, принял решение выступать за "Зенит".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Фернандес Зенит
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