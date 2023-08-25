"У него есть определенное преимущество — в силу особенностей организма хавбек набирает форму быстрее других. Это на уровне генетики", — сказал Карминати.
25-летний Вендел пропустит не только предсезонную подготовку, но и старт сезона "Зенита". Однако бразилец быстро привёл себя в форму и уже провёл три матча, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тренер "Зенита" Карминати: у Вендела есть преимущество — из-за генетики набирает форму быстрее других
Тренер "Зенита" по физподготовке Иван Карминати высказался о быстрой подготовке полузащитника Вендела к сезону.
Фото: СЭ