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Тренер "Зенита" Карминати: у Вендела есть преимущество — из-за генетики набирает форму быстрее других

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Тренер "Зенита" по физподготовке Иван Карминати высказался о быстрой подготовке полузащитника Вендела к сезону.
Фото: СЭ
"У него есть определенное преимущество — в силу особенностей организма хавбек набирает форму быстрее других. Это на уровне генетики", — сказал Карминати.

25-летний Вендел пропустит не только предсезонную подготовку, но и старт сезона "Зенита". Однако бразилец быстро привёл себя в форму и уже провёл три матча, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Вендел зенит
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