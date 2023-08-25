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Sport24: "Марсель" не сделал официального предложения по Изидору и сомневается в трансфере

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Французский "Марсель", которого связывали с возможным трансфером нападающего Вильсона Изидора, до сих пор не сделал "Локомотиву" официального предложения о покупке форварда.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, во французском клубе сомневаются в необходимости трансфера.

22-летний Изидор представляет "Локомотив" с января 2022 года. В текущем сезоне спортсмен из Франции в шести матчах во всех турнирах забил дважды, а ещё единожды отдал результативную передачу. Контракт между сторонами действителен ещё три сезона.

Источник: Sport24.


Марсель Локомотив Изидор Лига 1 Российские трансферы
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