По сведениям источника, во французском клубе сомневаются в необходимости трансфера.
22-летний Изидор представляет "Локомотив" с января 2022 года. В текущем сезоне спортсмен из Франции в шести матчах во всех турнирах забил дважды, а ещё единожды отдал результативную передачу. Контракт между сторонами действителен ещё три сезона.
Источник: Sport24.
Sport24: "Марсель" не сделал официального предложения по Изидору и сомневается в трансфере
Французский "Марсель", которого связывали с возможным трансфером нападающего Вильсона Изидора, до сих пор не сделал "Локомотиву" официального предложения о покупке форварда.
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