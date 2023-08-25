"Кубок России сейчас — довольно интересный турнир. Сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков", — сказал Нигматуллин.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Бан был введен в марте 2022 года и является бессрочным. Он может быть остановлен в любой момент (вероятно, после окончания событий на Украине), так и продлён на следующие международные турниры.
Источник: "Газета.Ru".
Нигматуллин: сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков
Бывший вратарь Руслан Нигматуллин считает, что Кубок России заменяет российским командам еврокубки.
Фото: личный архив