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Нигматуллин: сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков

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Бывший вратарь Руслан Нигматуллин считает, что Кубок России заменяет российским командам еврокубки.
Фото: личный архив
"Кубок России сейчас — довольно интересный турнир. Сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков", — сказал Нигматуллин.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Бан был введен в марте 2022 года и является бессрочным. Он может быть остановлен в любой момент (вероятно, после окончания событий на Украине), так и продлён на следующие международные турниры.

Источник: "Газета.Ru".


Нигматуллин Кубок России
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