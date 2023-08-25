"Кого нужно брать "Спартаку", если не рассматривать Абаскаля? Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в "Краснодаре" побывал.
Почему он? С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал "Бенфику" Руя Витории в Лиге чемпионов", — сказала Салихова.
Виктор Гончаренко в России, помимо "Урала", тренировал "Кубань", "Уфу" и "Краснодар". В нынешнем сезоне клуб из Екатеринбурга под его руководством идёт на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в пяти матчах. В следующем туре "Уралу" предстоит отправиться на выезд, где их соперником станет действующий чемпион России "Зенит" из города Санкт-Петербург.
Источник: Sport24.
Салихова: заменить Абаскаля может Гончаренко. Почему? Он два раза побеждал Руя Витории в ЛЧ
Зарема Салихова считает, что в случае возможного ухода Гильермо Абаскаля заменить его на посту главного тренера "Спартака" мог бы Виктор Гончаренко, занимающий этот пост в "Урале".
Фото: "Чемпионат"