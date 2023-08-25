– Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею, хочу вместе с ним открыть еще одну московскую команду. Если Федун захочет мне помочь и не только финансово, то я сто процентов в деле. Он купит, а я ему буду помогать. Вместе мы добьемся успеха.
67-летний Леонид Федун был президентом московского "Спартака" с 2004 по 2022 год. В его "эпоху" красно-белые один раз выиграли чемпионат России по футболу.
37-летний Арикленес да Силва Феррейра, который известен под именем Ари, в настоящее время является футболистом "Атлетико Сеаренсе". Бразильский игрок выступал в составе московского "Спартака" с 2010 по 2013 год. В составе красно-белых нападающий в общей сложности провел 110 матчей, в которых ему удалось записать 29 забитых мячей и оформить 17 голевые передачи. Он не выиграл со столичным клубом ни одного трофея.
Источник: Sport24
Экс-форвард "Спартака" Ари: хочу вместе с Федуном открыть московскую команду
Экс-форвард московского "Спартака" Ари хочет открыть новую команду вместе с бывшим владельцем столичного клуба Леонидом Федуном.
Фото: "ч