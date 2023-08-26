– Иногда "Спартак" выдает шикарные матчи с обилием забитых голов и классной игрой, а иногда просто проваливается. Основная проблема в том, что каждый матч не может проходить под их диктовку. А у команды Абаскаля вырисовывается стиль игры с серьезным креном в сторону атаки. Из?за этого страдает оборона. Нет баланса между линиями. Поэтому глупо ожидать стабильности от нынешнего "Спартака". Их футбол не заточен на то, чтобы добиваться результата любой ценой, – цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
Бронзовый призер РПЛ прошлого сезона "Спартак" начал летний отрезок с 5 побед подряд в чемпионате и Кубке России. Однако затем команда Гильермо Абаскаля потерпела 2 поражения подряд в Российской Премьер-Лиге от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3) и опустилась на шестую строчку в таблице. При этом в трех последних матчах 22-летний вратарь "красно-белых" Илья Свинов пропустил 10 мячей за 270 минут.
Несмотря на большое количество пропущенных голов, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил сразу 4 защитников московского клуба в расширенный список национальной команды на сентябрь. В ближайшем туре РПЛ "Спартак" на своем поле примет грозненский "Ахмат", который неделю назад одержал разгромную победу над "Оренбургом" (4:0) в дебютном матче Мирослава Ромащенко на посту главного тренера. По информации СМИ, в игре сможет принять участие основной голкипер хозяев Александр Селихов, восстановившийся от травмы.
Билялетдинов: футбол "Спартака" не заточен на то, чтобы добиваться результата любой ценой
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов высказал мнение по поводу нестабильной игры "красно-белых" на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"