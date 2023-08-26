- Хватит ли "армейцам" обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела. Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то всё сложится и "армейцы" порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. "Зенит" не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы, - передает слова Тошича "РБ Спорт".
Московский ЦСКА в рамках 6 тура Российской премьер-лиги сыграл на выезде вничью с "Оренбургом" (1:1). В промежуточной турнирной таблице чемпионата красно-синие с 10 набранными очками в 6 матчах занимают пятое место. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" с 10 очками в 5 матчах находится на четвертой позиции. Лидирует в национальном первенстве "Краснодар", в активе которого 14 очков в 6 проведенных встречах.
Тошич: у ЦСКА есть шансы порадовать болельщиков чемпионством, "Зенит" не выглядит непобедимым
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах красно-синих в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА