- Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершен. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву, - передает слова Бертолуччи Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о возможном переходе в московский ЦСКА 22-летнего правого защитника бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Келвена. В текущем сезоне в 41 матче за клуб во всех турнирах футболист забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Оценочная трансферная стоимость Келвена по данным портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом истекает в феврале 2024 года.
Агент Келвена - о возможном переходе в ЦСКА: через два дня мы вылетаем в Москву
Агент защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келвена Джулиано Бертолуччи рассказал о ситуации с возможным трансфером игрока в московский ЦСКА.
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