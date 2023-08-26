"Почему "Спартак" не смог обыграть "Ахмат"? Не хотел бы комментировать футбольные моменты. Мне кажется, это прерогатива тренера. Самоотдача была на уровне, и я это вижу. Моменты были у обеих команд", — сказал Малышев.
Красно-белые с 10 очками занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. Впереди у команды два матча до начала международной паузы. В конце августа коллективу Гильермо Абаскаля предстоит кубковый матч с "Динамо", а затем выезд на встречу чемпионата России по футболу в Краснодар.
Источник: Sport24.
Малышев: почему "Спартак" не обыграл "Ахмат"? Самоотдача была на уровне, моменты были у обеих команд
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев считает, что футболистам команды нельзя предъявить за самоотдачу в матче с "Ахматом" (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"