"Будут ли еще приобретения? Формально трансферное окно еще не закрыто. Основные задачи, которые планировали, закрыли", — сказал Малышев.
В летнее трансферное окно "Спартак" подписал защитника Срджана Бабича ("Альмерия"), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и нападающего Тео Бонгонда ("Кадис"). Три трансфера обошлись московскому клубу в 18 миллионов евро (данные Transfermarkt).
Источник: Sport24.
Малышев: "Спартак" закрыл основные задачи на ТО, но формально оно еще не закрыто
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, что красно-белые закрыли на трансферном рынке свои основные задачи.
Фото: "Чемпионат"