"В спорте бывают неудачные серии. Об этом говорим внутри коллектива и ищем ключи, чтобы это исправить... Банальные слова, но чемпионат весь впереди", — сказал Джикия.
"Спартак" после шести матчей в чемпионате России занимает шестое место. Команде предстоит сыграть в конце августа с "Динамо" в матче Кубка России, затем отправится в Краснодар, где встретится с местной одноимённой командой в матче чемпионата страны.
Источник: Sport24.
Джикия — о "Спартаке": ищем ключи, чтобы исправить неудачную серию. Чемпионат весь впереди
Защитник "Спартака" Георгия Джикия высказался о неудачной серии красно-белых. Команда не может победить в чемпионате три матча.
Фото: РБК Спорт