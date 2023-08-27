— Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы!
35-летний Смольников является воспитанником московского "Локомотива". Примечательно, что именно в стане "железнодорожников" Игорь и провел последние месяцы своей карьеры. Он выступал за столичный клуб с февраля по июнь 2023 года. В профессиональном футболе Смольников сумел выиграть семь титулов – все в составе петербургского "Зенита". Он стал 3-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. За национальную команду защитник играл с 2013 по 2020 год. За сборную России Смольников провел в общей сложности 30 матчей.
Источник: "Матч ТВ"
35-летний Игорь Смольников объявил о завершении футбольной карьеры
Бывший крайний защитник сборной России Игорь Смольников объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.
Фото: ФК "Зенит"