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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
17:30
БалтикаНе начат
П1 2.39X 3.35П2 3.1
Сочи
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.31X 3.8П2 3.1

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 2 4 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
П1 1.27X 5П2 9.3
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.75
Динамо Мх
19:00
ШинникНе начат
П1 1.8X 3.5П2 4.8
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.39X 3.25П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
1 - 2 1 2
Астон Вилла2 тайм
П1 90X 15.5П2 1.04
Шеффилд
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.26X 3.85П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
18:30
БарселонаНе начат
П1 3.35X 3.8П2 2.19
Валенсия
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.84X 3.5П2 5
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:30
ЛеччеНе начат
П1 1.75X 3.8П2 5.2
Ювентус
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.6
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.37X 5.8П2 8.6
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
П1 1.46X 4П2 9.2
Бавария
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.11X 12П2 22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
Реймс2 тайм
П1 32X 9.2П2 1.11
Страсбур
1 - 0 1 0
Тулуза2 тайм
П1 1.3X 4.5П2 19
Клермон
0 - 0 0 0
Мец2 тайм
П1 3.15X 1.76П2 6.4
Лорьян
18:05
ЛилльНе начат
П1 3.95X 3.65П2 1.98
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 2X 3.8П2 3.75
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35-летний Игорь Смольников объявил о завершении футбольной карьеры

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Бывший крайний защитник сборной России Игорь Смольников объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
— Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы!

35-летний Смольников является воспитанником московского "Локомотива". Примечательно, что именно в стане "железнодорожников" Игорь и провел последние месяцы своей карьеры. Он выступал за столичный клуб с февраля по июнь 2023 года. В профессиональном футболе Смольников сумел выиграть семь титулов – все в составе петербургского "Зенита". Он стал 3-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. За национальную команду защитник играл с 2013 по 2020 год. За сборную России Смольников провел в общей сложности 30 матчей.

Источник: "Матч ТВ"


Смольников Сборная России Локомотив Зенит
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