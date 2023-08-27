– Рады, что Чавес и Карраскаль присоединились к "Динамо". Уверен, наша команда, которая уже показывает неплохой результат, станет лучше с приходом этих игроков. Надо идти за мечтой — победой в чемпионате и Кубке. Это будет нелегко, но мы должны стать одним целым.
Сегодня, 27 августа 2023 года, московское "Динамо" объявило сразу о двух подписаниях. Бело-голубые приобрели вингера Хорхе Карраскаля из Колумбии, а также официально завершили трансфер полузащитника Луиса Чавеса из Мексики. С обоими новичками столичный клуб заключил контракт до июня 2027 года.
После шести туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" имеет на своем счету 11 баллов. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Тренер "Динамо" Личка: наша команда станет лучше с приходом Карраскаля и Чавеса
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал подписания полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"