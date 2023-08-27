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КАМАЗ2 тайм
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Ювентус
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Фиорентина
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Лечче2 тайм
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Лацио
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ДженоаНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Наполи
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СассуолоНе начат
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Майнц
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Бавария
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АугсбургЗавершен

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Ренн
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ГаврЗавершен
Страсбур
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ТулузаЗавершен
Клермон
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МецЗавершен
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РеймсЗавершен
Лорьян
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Тренер "Динамо" Личка: наша команда станет лучше с приходом Карраскаля и Чавеса

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал подписания полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"
– Рады, что Чавес и Карраскаль присоединились к "Динамо". Уверен, наша команда, которая уже показывает неплохой результат, станет лучше с приходом этих игроков. Надо идти за мечтой — победой в чемпионате и Кубке. Это будет нелегко, но мы должны стать одним целым.

Сегодня, 27 августа 2023 года, московское "Динамо" объявило сразу о двух подписаниях. Бело-голубые приобрели вингера Хорхе Карраскаля из Колумбии, а также официально завершили трансфер полузащитника Луиса Чавеса из Мексики. С обоими новичками столичный клуб заключил контракт до июня 2027 года.

После шести туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" имеет на своем счету 11 баллов. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Динамо Личка Российские трансферы Карраскаль Чавес
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