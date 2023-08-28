"Динамо" приобрело хорошего футболиста, уровень у него есть, сто процентов усилит команду. А в ЦСКА пока непонятно, как и что будет. Там вообще играть некому", — сказал Мостовой.
Напомним, в летнее трансферное окно из ЦСКА уже ушли Бактиёр Зайнутдинов ("Бешикташ"), Хесус Медина ("Спартак") и Хорхе Карраскаль ("Динамо"). Сейчас московская команда с 10-ю очками занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место.
Источник: "РБ Спорт".
Мостовой — о Карраскале: "Динамо" приобрело хорошего футболиста, а в ЦСКА играть некому
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в "Динамо".
Фото: РБК Спорт