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Мостовой — о Карраскале: "Динамо" приобрело хорошего футболиста, а в ЦСКА играть некому

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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в "Динамо".
Фото: РБК Спорт
"Динамо" приобрело хорошего футболиста, уровень у него есть, сто процентов усилит команду. А в ЦСКА пока непонятно, как и что будет. Там вообще играть некому", — сказал Мостовой.

Напомним, в летнее трансферное окно из ЦСКА уже ушли Бактиёр Зайнутдинов ("Бешикташ"), Хесус Медина ("Спартак") и Хорхе Карраскаль ("Динамо"). Сейчас московская команда с 10-ю очками занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место.

Источник: "РБ Спорт".


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