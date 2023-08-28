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Гафин — о Карраскале: мы знаем, наиболее талантливые футболисты зачастую обладают непростым характером

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переход в команду полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: СЭ
"Мы знаем, наиболее талантливые футболисты зачастую обладают непростым характером. Поэтому это не пугает", — сказал Гафин.

25-летний колумбийский полузащитник подписал соглашение с новой командой до окончания сезона-2026/2027. Пока нет информации, под каким номером спортсмен будет заявлен за "Динамо". В ЦСКА Карраскаль играл в футболке с номером восемь.

Источник: Sport24.


Карраскаль Гафин Динамо
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