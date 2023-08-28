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Гафин: у "Дженоа" есть заинтересованность в Лаксальте, но сам игрок не хочет уходить из "Динамо"

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что к защитнику команды Диего Лаксальту есть интерес со стороны "Дженоа".
Фото: ФК "Динамо"
"У "Дженоа" есть заинтересованность в Диего Лаксальте. Но сам игрок не хочет уходить, он тут прижился, говорит на русском языке", — сказал Гафин.

30-летний Лаксальт выступает за "Динамо" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Дженоа Гафин Динамо Лаксальт Серия А Российские трансферы
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