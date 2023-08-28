"Деньги мы увидели на корреспондентском счете. Это будет один транш", — сказал Пивоваров.
Ранее сообщалось, что переход 20-летнего российского вундеркинда обойдётся испанскому клубу в 12 миллионов евро. Спортсмен уже успел дебютировать за свою команду в матче с "Лас-Пальмас", выйдя на поле по ходу игры.
Источник: ТАСС.
Пивоваров: деньги за Захаряна увидели на корреспондентском счете. Это будет один транш
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб должен получить деньги от "Реала Сосьедад" за Арсена Захаряна 28 августа.
Фото: РИА Новости