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Пивоваров: деньги за Захаряна увидели на корреспондентском счете. Это будет один транш

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб должен получить деньги от "Реала Сосьедад" за Арсена Захаряна 28 августа.
Фото: РИА Новости
"Деньги мы увидели на корреспондентском счете. Это будет один транш", — сказал Пивоваров.

Ранее сообщалось, что переход 20-летнего российского вундеркинда обойдётся испанскому клубу в 12 миллионов евро. Спортсмен уже успел дебютировать за свою команду в матче с "Лас-Пальмас", выйдя на поле по ходу игры.

Источник: ТАСС.


Динамо Пивоваров Захарян Реал Сосьедад Ла Лига Российские трансферы
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