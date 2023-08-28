"Счастлив быть в "Динамо". С нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы — "Динамо", — сказал Карраскаль.
Переход 25-летнего колумбийского футболиста ЦСКА обошёлся бело-голубым в 3,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Спортсмен подписал с новой командой долгосрочный контракт на четыре года.
Источник: Sport24.
Карраскаль — о переходе в "Динамо": с нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что счастлив оказаться в составе московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"