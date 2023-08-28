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Карраскаль — о переходе в "Динамо": с нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что счастлив оказаться в составе московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Счастлив быть в "Динамо". С нетерпением жду матчи на лучшем стадионе Москвы — "Динамо", — сказал Карраскаль.

Переход 25-летнего колумбийского футболиста ЦСКА обошёлся бело-голубым в 3,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Спортсмен подписал с новой командой долгосрочный контракт на четыре года.

Источник: Sport24.


Карраскаль Динамо ЦСКА
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