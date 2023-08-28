"Это вообще не потеря для ЦСКА... Я придерживаюсь мнения, что в последнее время он разлагал коллектив в ЦСКА, а не способствовал его сплочению", — сказал Пономарёв.
По сведениям интернет-портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста сборной Колумбии обошёлся московскому клубу в 3,5 миллиона евро. С новой командой Карраскаль подписал долгосрочное соглашение сроком на четыре сезона. За ЦСКА спортсмен играл с февраля 2022 года, когда ушёл из аргентинского "Ривер Плейта".
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Пономарев: уход Карраскаля — не потеря для ЦСКА. В последнее время он разлагал коллектив
Фото: Матч ТВ