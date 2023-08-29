— Мне кажется, отличный матч. Хорошо его начали и хорошо закончили. В итоге, возможно, лучшая пока наша игра в этом чемпионате. Что случилось с "Уралом"? С ними, наверное, ничего не случилось. Просто "Зенит" набирает форму и в матче с "Уралом" показал игру, которую, по идее, и должен показывать.
26 августа 2023 года петербургский "Зенит" на своем поле сыграл против екатеринбургского "Урала". Данная встреча вошла в программу шестого тура Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали уверенную победу со счетом 4:0. Примечательно, что "шмели" до встречи с командой с берегов Невы не имели поражений в текущем розыгрыше чемпионата страны.
После шести туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" и екатеринбургский "Урал" имеют на своем счету по 13 баллов, занимая второе и третье места в турнирной таблице соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Васильев – о разгромной победе над "Уралом": просто "Зенит" набирает форму
Полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским "Уралом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"