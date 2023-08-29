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Нигматуллин: в последних турах "Спартак" играет так, что не заслуживает борьбы за чемпионство

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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о чемпионских перспективах московского "Спартака" в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— У "Спартака" те же прошлогодние проблемы, отсутствие стабильности. В первых турах "Спартак" был хорош, но потом команда была неузнаваема. В последних турах "Спартак" играет так, что не заслуживает борьбы за чемпионство. Хочется, чтобы к "Спартаку" пришла стабильность.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболисты московского "Спартака" успели провести шесть матчей. За три стартовых тура красно-белым удалось заработать девять очков. Но затем последовал спад. И в трех следующих играх коллектив Гильермо Абаскаля набрал лишь одно очко. Сейчас с десятью баллами столичный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

В седьмом туре чемпионата России московский "Спартак" в гостях сыграет с "Краснодаром" (2 сентября 2023 года).

Источник: Metaratings


Нигматуллин Спартак
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