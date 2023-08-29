– Да, это правда, что "Нант" сделал предложение по Дркушичу. Оффер уже в клубе, – цитирует Ратковицу "Чемпионат".
29 августа стало известно, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов французского "Нанта". По информации "РБ Спорт", клуб Лиги 1 сделал предложение "Сочи" по поводу перехода 23-летнего словенца. "Канарейки" настроены оформить сделку на этой неделе до закрытия трансферного окна в чемпионате Франции. Ранее сообщалось о переговорах по Дркушичу между "Сочи" и "Црвеной Звездой", однако клубам не удалось прийти к компромиссу по финансовым условиям.
На старте текущего сезона Дркушич забил единственный гол в 6 матчах РПЛ за "Сочи". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Словенец перешел в российский клуб в январе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.
Агент Дркушича подтвердил, что "Сочи" получил предложение от "Нанта" по трансферу словенца
Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, подтвердил, что российский клуб получил предложение от французского "Нанта" по поводу перехода 23-летнего словенца.
Фото: ФК "Сочи"