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Агент Дркушича подтвердил, что "Сочи" получил предложение от "Нанта" по трансферу словенца

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Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, подтвердил, что российский клуб получил предложение от французского "Нанта" по поводу перехода 23-летнего словенца.
Фото: ФК "Сочи"
– Да, это правда, что "Нант" сделал предложение по Дркушичу. Оффер уже в клубе, – цитирует Ратковицу "Чемпионат".

29 августа стало известно, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов французского "Нанта". По информации "РБ Спорт", клуб Лиги 1 сделал предложение "Сочи" по поводу перехода 23-летнего словенца. "Канарейки" настроены оформить сделку на этой неделе до закрытия трансферного окна в чемпионате Франции. Ранее сообщалось о переговорах по Дркушичу между "Сочи" и "Црвеной Звездой", однако клубам не удалось прийти к компромиссу по финансовым условиям.

На старте текущего сезона Дркушич забил единственный гол в 6 матчах РПЛ за "Сочи". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Словенец перешел в российский клуб в январе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.


Сочи Нант Дркушич
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