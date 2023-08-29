– Трачу ли я в месяц больше 500?тысяч рублей? Нет, в обычные месяцы не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу. Смог бы я прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей? Да, – цитирует Адамова "РБ Спорт".
Денис Адамов перешел из "Сочи" в "Зенит" в июле 2023 года. Трансфер обошелся "сине-бело-голубым" в 1 млн евро. Контракт с 25-летним вратарем подписан до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию продления еще на год. Этим летом уроженец Ульяновска не принял участия ни в одном матче чемпионата и Кубка России в составе "сине-бело-голубых". Его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.
Вратарь "Зенита" Адамов: я смог бы прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей
Голкипер "Зенита" Денис Адамов ответил на вопрос, какую сумму денег тратит в месяц.
Фото: ФК "Сочи"