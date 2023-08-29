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Личка: в "Оренбурге" Ярошику могли бы дать чуть больше времени

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался об отставке Иржи Ярошика с поста наставника "Оренбурга".
Фото: "Матч ТВ"
– Думаю, могли бы дать Иржи чуть больше времени, потому что он тоже недавно пришел в команду, у него есть свои мысли. Они не играли плохо. Понятно, результат играет большую роль. До конца сезона оставалось 24 матчей — это большой запас игр. Они могли еще набрать очки.

Отметим, что этим летом Марцел Личка принял решение покинуть "Оренбург". Он перешел на пост наставника в московское "Динамо". При этом в "Оренбурге" его заменил Иржи Ярошик. Под руководством чешского специалиста российский клуб провел семь матчей, в пяти из которых он проиграл.

В настоящее время главным тренером "Оренбурга" является Давид Деограсия. После шести туров Российской Премьер-Лиги его коллектив имеет на своем счету два балла и занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Оренбург Ярошик Динамо Личка
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