– Думаю, могли бы дать Иржи чуть больше времени, потому что он тоже недавно пришел в команду, у него есть свои мысли. Они не играли плохо. Понятно, результат играет большую роль. До конца сезона оставалось 24 матчей — это большой запас игр. Они могли еще набрать очки.
Отметим, что этим летом Марцел Личка принял решение покинуть "Оренбург". Он перешел на пост наставника в московское "Динамо". При этом в "Оренбурге" его заменил Иржи Ярошик. Под руководством чешского специалиста российский клуб провел семь матчей, в пяти из которых он проиграл.
В настоящее время главным тренером "Оренбурга" является Давид Деограсия. После шести туров Российской Премьер-Лиги его коллектив имеет на своем счету два балла и занимает последнее место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Личка: в "Оренбурге" Ярошику могли бы дать чуть больше времени
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался об отставке Иржи Ярошика с поста наставника "Оренбурга".
Фото: "Матч ТВ"