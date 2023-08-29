— Можно было что-то выжать из тех моментов, которые у нас были. Наверное, подвела реализация. Кубок – это вторичный турнир? Давайте переключимся на чемпионат, а уже потом вернемся к кубку, — приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Сегодня, 29 августа 2023 года, екатеринбургский "Урал" провел выездной поединок против казанского "Рубина". Данная игра вошла в программу третьего тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение со счетом 1:2.
Свой следующий матч екатеринбургский "Урал" проведет 2 сентября. В рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги он дома сыграет против грозненского "Ахмата".
Гончаренко – о поражении от "Рубина": наверное, подвела реализация. Можно было выжать больше из наших моментов
Наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал выступление своей команды в игре третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Урал"