– Спокойно отношусь к решению Абаскаля не выпускать меня на поле в последних матчах. Не первый раз у меня это в карьере. Мы играем в "Спартаке", тут каждый матч очень важен, и ты должен играть без ошибок.
Убедил ли я Абаскаля сегодняшней игрой? Это уже тренер будет принимать решение. Рано еще говорить. Главное, что команда выиграла. Были и удачные моменты, и обрез в центре поля, – приводит слова Литвинова "Матч ТВ".
29 августа "Спартак" одержал разгромную победу над "Динамо" в домашней игре 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России и прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 4:1 (4:0) в пользу "красно-белых". Отметим, что хозяева быстро сняли все вопросы об исходе поединка, забив 4 безответных гола в стартовые 25 минут. Дубль оформил нападающий Александр Соболев, который впервые вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
Сербский новичок "Спартака" Срджан Бабич забил гол в своем дебютном матче за новую команду. Четвертый мяч записал на свой счет полузащитник Антон Зиньковский, реализовавший выход один на один с вратарем "Динамо" Игорем Лещуком. На 65-й минуте камерунский полузащитник Муми Нгамале забил гол престижа за гостей.
После трех сыгранных туров "Спартак" набрал 9 очков и закрепился на верхней строчке в таблице квартета D. "Динамо" с 4 очками осталось на втором месте.
Хавбек "Спартака" Литвинов: спокойно отношусь к решению Абаскаля не выпускать меня на поле в последних матчах
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов после разгромной победой над "Динамо" (4:1) в Кубке России рассказал, как относится к непопаданию в состав "красно-белых" в последних играх РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"