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Акинфеев, Давила и Гайч – в основе ЦСКА на кубковый матч с "Сочи"

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Стали известны стартовые составы "Сочи" и московского ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
30 августа в Сочи на стадионе "Фишт" пройдет один из матчей третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный "Сочи" сыграет с московским ЦСКА. Начало данного поединка запланировано на 17:15 по столичному времени. Команды уже назвали стартовые составы на очную игру.

Напомним, последний матч между ЦСКА и "Сочи" состоялся 13 августа. Тогда они сыграли в рамках Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" одержали домашнюю победу со счетом 3:1.


ЦСКА Сочи Кубок России
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