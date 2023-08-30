30 августа в Сочи на стадионе "Фишт" пройдет один из матчей третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный "Сочи" сыграет с московским ЦСКА. Начало данного поединка запланировано на 17:15 по столичному времени. Команды уже назвали стартовые составы на очную игру.
Напомним, последний матч между ЦСКА и "Сочи" состоялся 13 августа. Тогда они сыграли в рамках Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" одержали домашнюю победу со счетом 3:1.
Акинфеев, Давила и Гайч – в основе ЦСКА на кубковый матч с "Сочи"
Стали известны стартовые составы "Сочи" и московского ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.