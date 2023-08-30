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Тихонов: Зиньковский может выдать одну игру, а потом — вообще ничего

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Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался об игре вингера красно-белых Антона Зиньковского.
Фото: РИА Новости
– Он может выдать одну игру, а потом — вообще ничего. Зиньковский может сыграть две игры, а потом его нет. Нестабильный, хотя у него отличные качества. Когда тебе 27 лет, ты должен играть плюс-минус стабильно. Нельзя выдавать футбол на пятерку, а потом на двойку-тройку.

27-летний Антон Зиньковский стал футболистом московского "Спартака" в июле 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в семи матчах (во всех официальных турнирах). При этом Антон не сумел записать в свой актив баллов за результативность.

Источник: "Матч ТВ"


Зиньковский Тихонов Спартак
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