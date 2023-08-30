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"Динамо" может предложить "Эспаньолу" 7,5 млн евро за защитника Монтеса

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Московское "Динамо" готовит улучшенное предложение по трансферу защитника "Эспаньола" Сесара Монтеса.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, руководители "Динамо" не оставляют попыток подписать игрока "Эспаньола" Сесара Монтеса. В ближайшее время бело-голубые собираются предложить 7,5 млн евро за мексиканского игрока. Отмечается, что на подписании защитника настаивает лично главный тренер столичного клуба Марцел Личка.

По сведениям СМИ, ранее московское "Динамо" предложило "Эспаньолу" шесть миллионов за переход защитника Сесара Монтеса. Однако клуб из Каталонии отказался продавать мексиканца.

26-летний Монтес имеет действующее соглашение с "Эспаньолом" до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в восемь миллионов евро.

Источник: "СЭ"


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