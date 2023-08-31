"Европейский бан сильно бьет по российскому футболу? Конечно. Развиваться надо в конкурентной среде. Лично я хочу самого лучшего для российского футбола...
Переход в Азию? Не хотел бы этого сценария для России. Потому что люблю эту страну и хочу, чтобы футбол в ней прогрессировал. А для этого нужна Европа. Но вместе с тем понимаю: терпение людей, принимающих решения в российском футболе, небезгранично", — сказал Риера.
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением этих организаций от марта 2022 года. Оно было принято из-за событий, развернувшихся в Украине. Срок бана бессрочный, соответственно, он может быть приостановлен в любой момент, так и продлён на другие соревнования. Сборная России точно пропустит чемпионат Европы 2024 года и чемпионат мира 2026 года.
Сообщалось, что РФС организовал группу для обсуждения возможного перехода страны в Азиатскую конфедерацию, однако и подобное решение не гарантирует команде участие в международных турнирах.
Источник: Sport24.
Риера: не хотел бы переход России в Азию, потому что люблю эту страну. Хочу, чтобы футбол в ней прогрессировал
Бывший испанский футболист Альберт Риера, ранее проживавший в России, высказался на тему бана местного футбола.
Фото: ales fevzer