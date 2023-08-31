"Претензия к Абаскалю в том, что он все время шарахается от одного к другому. Меняет состав в каждой игре. Очевидно, что он нервничает. Все это замечают. Он все придумывает какие-то отговорки: то судья не тот, то это не то. Это несолидно. Мне кажется, надо более спокойно определиться уже с основой, а не так, что в каждом матче будет играть новая команда", — сказал Жуков.
Эксперты и критики предъявляют претензии испанскому специалисту за частое смену тактических расстановок и футболистов в стартовых составах команды на матчи нынешнего сезона. "Спартак", начавший сезон с трёх побед подряд в чемпионате России, не может победить в турнире все те же три игры. Со 100% результатом красно-белые идут в Кубке России, где на групповом этапе набрали девять из девяти возможных очков.
В следующем туре у московской команды намечается выезд в Краснодар и матч с одноимённой командой 2 сентября.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Жуков — про Абаскаля: очевидно, что он нервничает, придумывает какие-то отговорки. Это несолидно
Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Олег Яковлев / РБК