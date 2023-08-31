"В ближайшее время в Грозном можно будет провести финал ЛЧ. Кадыров сделал все, чтобы город стал хорошим и безопасным для туристов и болельщиков. Ты можешь спокойно приехать, отдохнуть и сходить на футбол", — сказал Конате.
В последний раз финал Лиги чемпионов в России проходил в 2008 году в московских "Лужниках". В нём встретились "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:1, 5:6 пен). В 2022 году финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" должен был пройти на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, но решающий матч был перенесён в Париж из-за событий на Украине и отстранения России.
Источник: Sport24.
Конате: в Грозном можно провести финал ЛЧ. Кадыров сделал все, чтобы город стал хорошим и безопасным для туристов
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате считает, что в Грозном можно проводить финал Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Ахмат"