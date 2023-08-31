"Вижу, что Абаскаль очень уверен в себе, несмотря на то, что на него выливается в последнее время очень много критики. И такое ощущение, что он знает, что делает. Одна победа вернет команду в зону лидеров, и поражения от "Урала" и "Зенита" забудутся.
Думаю, сам Абаскаль понимает, что ошибся с тактикой в игре с Петербургом, но на ошибках учатся. Повторюсь, выглядит он уверенно, не думаю, что можно применять термин "поплыл", он понимает, что делать", — сказал Шишкин.
Впервые термин "поплыл" к Абаскалю применил футбольный эксперт Евгений Ловчев, отметив, что испанец по-прежнему является лучшим тренером "Спартака" за последние годы. Такая фраза прилетела в адрес Абаскаля за матч с "Зенитом" (1:3), в котором он решил сыграть по новой схеме и оставил несколько ведущих футболистов (Литвинов, Бонгонда) на скамейке запасных.
Отметим, что "Спартаку" перед международной паузой осталось провести лишь матч в Российской Премьер-Лиге. Команда Абаскаля послезавтра, 2 сентября, на выезде сыграет с "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт".
Шишкин: одна победа вернет "Спартак" в зону лидеров, нельзя говорить, что Абаскаль "поплыл"
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин считает, что в адрес главного тренера команды Гильермо Абаскаля нельзя применять термин "поплыл".
Фото: MSM Sport