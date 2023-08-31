"Если выбрали, значит, хороший соперник. В наше время вариантов не очень много... Буквально недавно они выступали в большом турнире, а мы давно уже не играли официально. Интересно должно быть", — сказал Глебов.
Встреча между сборными России и Катара состоится 12 сентября в Дохе. Отметим, что сборная Катара — хозяйка и участница последнего чемпионата мира в Катаре. Национальная команда этой страны не сумела преодолеть стадию группового этапа первенства мира.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Глебов — о матче с Катаром: в наше время вариантов не очень много, они недавно играли на ЧМ
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Катара.
Фото: РФС