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Глебов — о матче с Катаром: в наше время вариантов не очень много, они недавно играли на ЧМ

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Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Катара.
Фото: РФС
"Если выбрали, значит, хороший соперник. В наше время вариантов не очень много... Буквально недавно они выступали в большом турнире, а мы давно уже не играли официально. Интересно должно быть", — сказал Глебов.

Встреча между сборными России и Катара состоится 12 сентября в Дохе. Отметим, что сборная Катара — хозяйка и участница последнего чемпионата мира в Катаре. Национальная команда этой страны не сумела преодолеть стадию группового этапа первенства мира.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Глебов Сборная России Ростов Сборная Катара
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