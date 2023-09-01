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Отец Сазонова: единственная мотивация, которая могла бы существовать при переходе из "Динамо" в "Зенит" — деньги

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Андрей Сазонов, отец грузинского защитника Сабы Сазонова, рассказал, в каком случае футболист мог вернуться в "Зенит". Саба перешёл из "Динамо" в "Торино".
Фото: ФК "Динамо"
"Зенит" и "Динамо" — два серьезных, наших родных клуба. Но возвращение в Питер не рассматривалось. Мы никуда бы не перешли сейчас из "Динамо" в пределах России.

"Единственная мотивация, которая могла бы существовать для нас при переходе из "Динамо" в "Зенит" — деньги. Но мы уехали в Италию не из-за денег", — сказал Сазонов-старший.

Саба Сазонов является воспитанником академии "Зенита" и уроженцем Санкт-Петербурга, однако на взрослом уровне принял решение представлять сборную Грузии, а не России. Клуб из Санкт-Петербурга спортсмен покинул в 2021 году и перебрался в Москву, где вырос в основного центрального защитника местного "Динамо". Вчера, 31 августа, было объявлено об его переходе в "Торино".

Источник: Sport24.


Динамо Зенит Торино Серия А Российские трансферы
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